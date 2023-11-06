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Ожидает судьбоносный переворот в ноябре: Глоба назвала один знак зодиака

Ожидает судьбоносный переворот в ноябре: Глоба назвала один знак зодиака

londonschool.com

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Именитый астролог Тамара Глоба рассказала, что в жизни у представителей одного знака зодиака в ноябре произойдут колоссальные счастливые перемены: вселенная одарит этот знак удачей в какой бы то ни было сфере, сообщает pg21.

Согласно гороскопу астролога, самым удачным завершающий осень месяц будет у родившихся под созвездием тельца. Во второй половине ноября для тельцов откроются новые возможности, которую напрямую будут относиться к личному успеху.

Личная жизнь представителей знака зодиака телец заиграет новыми ярчайшими красками: одинокие тельцы встретят родственную душу, с которой у них сложатся крепкие и долгие отношения, а у тельцов, у которых уже есть партнер, чувства станут глубже и сильнее.

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