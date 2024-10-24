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Что было сказано на заседании саммита БРИКС в формате «аутрич / БРИКС+» в Казани

Владимир Владимирович сообщил о важности расшир...

Kremlin.ru

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В региональной столице Татарстана проходит заседание саммита БРИКС в формате «аутрич / БРИКС+» при участием 36 государств. Тезисы:

  • Владимир Владимирович сообщил о важности расширения в Совете безопасности ООН присутствия африканских стран, главы которых находятся на саммите.
  • На Ближнем Востоке следует урегулировать обстановку благодаря созданию палестинского государства.
  • Больше 40 тыс. человек умерли после боёв в секторе Газа, большая часть — мирные жители.
  • Россия со многими другими государствами идет к построению «лучшего мира», где станет уважаться мнение каждого человека.
  • Глава Ирана призвал союз к построению мира без «санкций, войн и геноцида»

Подробнее о том, что еще было сказано на встрече в телеграм-канале "BRICS | Главные новости БРИКС".

Ранее мы писали о том, что Мадуро пришел в восторг от встречи с Путиным.

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

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