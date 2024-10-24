В региональной столице Татарстана проходит заседание саммита БРИКС в формате «аутрич / БРИКС+» при участием 36 государств. Тезисы:

Владимир Владимирович сообщил о важности расширения в Совете безопасности ООН присутствия африканских стран, главы которых находятся на саммите.

На Ближнем Востоке следует урегулировать обстановку благодаря созданию палестинского государства.

Больше 40 тыс. человек умерли после боёв в секторе Газа, большая часть — мирные жители.

Россия со многими другими государствами идет к построению «лучшего мира», где станет уважаться мнение каждого человека.

Глава Ирана призвал союз к построению мира без «санкций, войн и геноцида»

Подробнее о том, что еще было сказано на встрече в телеграм-канале "BRICS | Главные новости БРИКС".

Ранее мы писали о том, что Мадуро пришел в восторг от встречи с Путиным.