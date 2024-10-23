АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 года обновило автопарк на 132 единицы техники

Парк АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 года пополнился 132 единицами автомобильного транспорта и специальной техники.

В рамках импортозамещения приобретены и распределены по филиалам бульдозеры, самосвалы и трубоукладчики отечественного производства. Кроме того, автотранспортный парк пополнен передвижными лабораториями и мастерскими, пожарной автоцистерной, грузовыми автомобилями, вакуумными нефтесборщиками и другой техникой, необходимой для проведения ремонтных и аварийных работ.

Своевременное обновление спецтехники обеспечивает надежную эксплуатацию линейной части и выполнение работ на производственных объектах нефте- и продуктопроводов, позволяет оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации.

Помимо этого, приобретены пассажирские автобусы и автомобили повышенной проходимости, предназначенные для транспортировки пассажиров и грузов к любой точке проведения работ на всем протяжении магистральных трубопроводов АО «Транснефть – Прикамье».

В соответствии с политикой компании по защите окружающей среды, а также во исполнение директивы Правительства РФ закуплено 11 единиц техники, работающей на газомоторном топливе. Это поможет повысить экологическую эффективность и сократить выбросы парниковых газов.

Приобретенные автомобили и специальная техника отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками. Использование оборудования ГЛОНАСС, подсистемы планирования эксплуатации, автоматизированного обслуживания и дистанционного контроля бортового оборудования обеспечивает контроль соблюдения скоростного режима, позволяет оптимизировать маршруты передвижения всех транспортных средств, повысить безопасность дорожного движения и сократить расход моторного топлива.