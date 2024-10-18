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АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 года исследовало более 26 тыс. проб воды, почвы и воздуха

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги работы...

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АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги работы в области эколого-аналитического контроля за 9 месяцев 2024 года. На производственных объектах выполнено порядка 10,9 тыс. анализов проб сточных, 11,5 тыс. анализов проб природных и питьевых вод, а также более 3,5 тыс. анализов проб воздуха и 322 анализа проб почвы.

В том числе силами собственных эколого-аналитических лабораторий компании выполнено свыше 18 тыс. экологических исследований. Результаты мониторинга неизменно подтверждали, что объекты предприятия функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

В структуре АО «Транснефть – Прикамье» функционируют пять аккредитованных лабораторий эколого-аналитического контроля. Отбор проб проводился на производственных объектах пяти филиалов предприятия - Пермского, Удмуртского, Ромашкинского, Казанского и Альметьевского районных нефтепроводных управлений. Мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения производственной инфраструктуры выполняется на постоянной основе для подтверждения экологической безопасности работы площадочных объектов и линейной части магистральных трубопроводов.

Подразделения оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами. Результаты контроля являются основой для принятия решений по разработке мероприятий в области безопасности окружающей среды.

Экологическая политика является важной составляющей деятельности предприятия. Приоритетные направления в этой области для АО «Транснефть – Прикамье» - проведение эколого-аналитического контроля; контроль выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального природопользования; производственный экологический контроль; разработка нормативной документации; контроль работоспособности природоохранного оборудования.

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