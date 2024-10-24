Что сказал президент Египта на заседании саммита в формате «аутрич»/ «БРИКС+»

Что сказал глава Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси на заседании 16 саммита БРИКС:

Президент приметил отсутствие механизма, который может призвать к ответу тех, кто начал израильскую войну против арабов в Палестине.

Многие государства сталкиваются с угрозой в области судоходства в Красном море и Аденском заливе.

Совещания, аналогичные БРИКС, нужны для укрепление сотрудничества направления Юг — Юг, а для также для обмена опытом и осуществления совместных проектов.

Страна готова к сотрудничеству в рамках встречи со странами Юга.

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Напомним, союз появился в 2006 году. Известно, что сам саммит был организован такими странами, как Бразилия, Россия, Индия, Китай, а после к ним присоединилась и Южно-Африканская Республика.

Ранее мы писали о том, что Глава Венесуэлы Мадуро пришел в восторг от встречи с Путиным.