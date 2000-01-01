Казань богата на туристические места, исторические музеи и экскурсии. Чем заняться в городе, если вы уже видели Кул-Шариф, подпевали уличным музыкантам на Баумана и кормили уток на Кабане?



Редакция ProKazan подготовила 5 занятий, которые сделают выходные в Казани яркими и насыщенными. Спойлер: все эти развлечения находятся в одном месте.