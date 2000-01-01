поймать волну
вкусно поесть
чем заняться
в Казани на выходных
попариться в бане
Казань богата на туристические места, исторические музеи и экскурсии. Чем заняться в городе, если вы уже видели Кул-Шариф, подпевали уличным музыкантам на Баумана и кормили уток на Кабане?

Редакция ProKazan подготовила 5 занятий, которые сделают выходные в Казани яркими и насыщенными. Спойлер: все эти развлечения находятся в одном месте.
Здесь лето круглый год: можно поплавать в одиночестве, полежать на шезлонге или подурачиться с друзьями. Как и на море здесь иногда штормит. Каждые 25 минут в бассейне появляются волны высотой полтора метра. Прятаться от них, попивая коктейль «на берегу», или попробовать поймать волну — решать вам.
Поймать волну
Иногда хочется банального «поваляться на пляже и посмотреть на волны». В аквапарке «Ривьера» открыт волновой бассейн, который окунает в атмосферу отдыха где-то на берегу Чёрного моря.
В качестве праздничного обеда — четыре комплексных меню на выбор, а также торжественный вынос торта.
Устроить праздник ребенку
В аквапарке можно отметить детский день рождения. Укажите количество гостей и пожелания, а сотрудники «Ривьеры» помогут организовать веселый детский праздник.
Если вы хотите просто отдохнуть всей семьей в спокойной обстановке — посетите бассейны. Например, «Медленную реку». Это тихое место, напоминающее путешествие по реке Амазонка. Бассейн не глубокий и есть водопад, который привлекает внимание детей.
Помимо аттракционов и бассейнов, есть детские тематические зоны «Мадагаскар» и «Пиратский форт».
Персональный менеджер подберет развлекательную программу с квестами. Аниматор развеселит детей, устроив шоу с песнями и конкурсами.
  • Самая скоростная горка аквапарка — Камикадзе. Её высота 22 метра, а при спуске человек развивает скорость до 36 км/час.
  • Мертвая петля — это горка, на пути которой встречается труба похожая на спираль. Длина аттракциона 120 метров.
  • Путь длиною 95,7 метров с трамплинами на высокой скорости. Так одним предложением можно охарактеризовать аттракцион Бермудский спуск.
  • Длина горки «Торнадо» почти 52 метра. Это аттракцион в виде воронки, которая кружит человека и уносит вдаль на огромной скорости.
Покататься на экстремальных аттракционах
Любите экстрим, не боитесь высоты и скорости? В «Ривьере» работают экстремальные аттракционы для смельчаков: Камикадзе, Мертвая петля, Бермудский спуск, Торнадо и другие.
Расслабиться в джакузи или попариться в бане
После активного отдыха на горках можно расслабиться в SPA-зоне.
Ощутите мягкое тепло турецкой бани, которая бережно очищает кожу. Температура в ней ощущается не так сильно, это позволяет дольше наслаждаться паром. Для любителей более интенсивного воздействия подойдет финская сауна с ее сухим жаром.
Завершить SPA-процедуры можно в джакузи с массажным эффектом. Или в гидромассажном бассейне, где мягкие струи воды расслабляют все тело, снимают стресс и способствуют восстановлению сил.
Вкусно пообедать
После активного плавания разыгрывается зверский аппетит. В Бистро аквапарка представлены разнообразные блюда: супы, салаты, сытные вторые блюда, свежая выпечка, снеки и прохладительные напитки.
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Казань, пр. Фатыха Амирхана, 1
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Аквапарк «Ривьера» открыт более 15 лет. В аквапарке 50 горок, бассейнов и аттракционов, а также бани и сауна.

Удобно, что в одном месте можно получить бурю эмоций: сначала спокойно поплавать в бассейне, потом зарядиться адреналином на горках, а затем расслабиться в SPA-зоне.