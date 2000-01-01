В качестве праздничного обеда — четыре комплексных меню на выбор, а также торжественный вынос торта.
Устроить праздник ребенку
В аквапарке можно отметить детский день рождения. Укажите количество гостей и пожелания, а сотрудники «Ривьеры» помогут организовать веселый детский праздник.
Если вы хотите просто отдохнуть всей семьей в спокойной обстановке — посетите бассейны. Например, «Медленную реку». Это тихое место, напоминающее путешествие по реке Амазонка. Бассейн не глубокий и есть водопад, который привлекает внимание детей.
Помимо аттракционов и бассейнов, есть детские тематические зоны «Мадагаскар» и «Пиратский форт».
Персональный менеджер подберет развлекательную программу с квестами. Аниматор развеселит детей, устроив шоу с песнями и конкурсами.