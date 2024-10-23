В Казань прибыл Президент Туркменистана

В региональную столицу Республики Татарстан для участия в саммите прилетел глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса региона Лилия Галимова.

У трапа воздушного судна специалиста встретил Минниханов. о время беседы он предложил президенту попробовать чак-чак.

Сердар по приглашению Владимира Владимировича Путина будет участвовать в формате «БРИКС плюс».

16 саммит БРИКС в настоящее время идет в Казани. Известно, что само мероприятие продлится до 24 октября 2024 года.

Ранее мы писали о том, что глава Индии Нарендра Моди уехал из региональной столицы Республики Татарстан прямо с саммита БРИКС, чтобы увидеться с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Оказалось, что сам визит индийского главы в Германию будет проходить в течении 3 суток.