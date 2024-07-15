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Отрава в красивой бутылке: Роскачество смогло определить растительное масло, которое попало в черный список

Специалисты Роскачества устроили проверку растительного масла, которое можно увидеть на полках магазинов

stroitel76.ru

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Специалисты Роскачества устроили проверку растительного масла, которое можно увидеть на полках магазинов. Всего в исследовании приняли участие 57 продуктов. С его результатами стоит ознакомиться тем, кто хочет сделать питание максимально здоровым и полезным.

Как оказалось, большая часть масел соответствует требованиям качества, которые были установлены по стране. Однако есть и те бренды, что показали некоторые отклонения от нормы в составе. Такими брендами стали "Кубань" и "Солнце мое".

А вот масла от марки "Каролина" и "Дубавкин" наоборот, по результатам исследований, показали отличный результат по проверке состава.
Результаты подчеркивают необходимость тщательного выбора растительных масел, учитывая их влияние на здоровье. Это исследование служит напоминанием о важности внимательного подхода к покупке продуктов питания.

Результаты подчеркивают необходимость тщательного выбора растительных масел, учитывая их влияние на здоровье. Это исследование служит напоминанием о важности внимательного подхода к покупке продуктов питания.

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