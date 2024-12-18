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Оштрафуют на 100 тысяч рублей: россиянам хотят запретить дарить алкоголь

В России может появиться запрет на передачу алк...

ldpr.ru

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В России может появиться запрет на передачу алкоголя в качестве подарка. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета по информационной политике.

Законопроект уже готов к рассмотрению и может стать частью широкой государственной кампании по борьбе с алкоголизмом.

Что предусматривает новый закон?

Суть инициативы — введение административной ответственности за дарение алкогольной продукции. Предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, добавив новую статью. Штрафы за нарушение закона будут следующими:

  • 5 000 рублей для физических лиц,
  • от 35 до 50 000 рублей для должностных лиц,
  • 100 000 рублей для юридических лиц.

Зачем нужен запрет?

Согласно пояснительной записке к законопроекту, цель инициативы — снижение уровня потребления алкоголя среди россиян и поддержка здорового образа жизни. Депутаты подчёркивают, что нынешние меры, направленные на борьбу с алкоголизмом, оказались недостаточно эффективными, а за последние четыре года потребление алкоголя в стране возросло.

Статистика подтверждает тревожные тенденции: хотя производство слабоалкогольных напитков снизилось на 53% в период с января по ноябрь 2024 года, выпуск крепкого алкоголя, напротив, вырос. Производство напитков с содержанием спирта более 9% увеличилось на 7,8%, а водки — на 2,3%.

Какие подарки предлагают дарить?

Вместо алкоголя авторы инициативы предлагают сосредоточиться на «полезных и позитивных» подарках. Среди рекомендуемых вариантов:

  • абонементы в спортзал,
  • сертификаты на обучение,
  • билеты в музеи, театры или кино,
  • полезные продукты питания,
  • сувениры ручной работы, связанные с тёплыми воспоминаниями,
  • книги, цветы и товары для дома.

Идея направлена на то, чтобы подарки приносили не только радость, но и пользу для здоровья и общего благополучия.

Реакция общества

Предложение вызвало широкий резонанс. Одни считают инициативу своевременной, подчёркивая её пользу для борьбы с распространением алкоголизма. Другие, напротив, критикуют проект, называя его слишком жёстким вмешательством в личные традиции и права граждан.

Эксперты указывают, что для достижения результата необходимо учитывать не только запреты, но и проводить системную работу по профилактике алкогольной зависимости, включая образование и доступ к альтернативным способам отдыха.

К чему приведёт новый закон?

Если законопроект будет одобрен, это станет важным шагом в изменении культурных привычек россиян. Однако успех инициативы будет зависеть от того, насколько эффективно удастся её реализовать и как граждане воспримут изменения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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