Оштрафуют на 100 тысяч рублей: россиянам хотят запретить дарить алкоголь
ldpr.ru
В России может появиться запрет на передачу алкоголя в качестве подарка. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета по информационной политике.
Законопроект уже готов к рассмотрению и может стать частью широкой государственной кампании по борьбе с алкоголизмом.
Что предусматривает новый закон?
Суть инициативы — введение административной ответственности за дарение алкогольной продукции. Предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, добавив новую статью. Штрафы за нарушение закона будут следующими:
- 5 000 рублей для физических лиц,
- от 35 до 50 000 рублей для должностных лиц,
- 100 000 рублей для юридических лиц.
Зачем нужен запрет?
Согласно пояснительной записке к законопроекту, цель инициативы — снижение уровня потребления алкоголя среди россиян и поддержка здорового образа жизни. Депутаты подчёркивают, что нынешние меры, направленные на борьбу с алкоголизмом, оказались недостаточно эффективными, а за последние четыре года потребление алкоголя в стране возросло.
Статистика подтверждает тревожные тенденции: хотя производство слабоалкогольных напитков снизилось на 53% в период с января по ноябрь 2024 года, выпуск крепкого алкоголя, напротив, вырос. Производство напитков с содержанием спирта более 9% увеличилось на 7,8%, а водки — на 2,3%.
Какие подарки предлагают дарить?
Вместо алкоголя авторы инициативы предлагают сосредоточиться на «полезных и позитивных» подарках. Среди рекомендуемых вариантов:
- абонементы в спортзал,
- сертификаты на обучение,
- билеты в музеи, театры или кино,
- полезные продукты питания,
- сувениры ручной работы, связанные с тёплыми воспоминаниями,
- книги, цветы и товары для дома.
Идея направлена на то, чтобы подарки приносили не только радость, но и пользу для здоровья и общего благополучия.
Реакция общества
Предложение вызвало широкий резонанс. Одни считают инициативу своевременной, подчёркивая её пользу для борьбы с распространением алкоголизма. Другие, напротив, критикуют проект, называя его слишком жёстким вмешательством в личные традиции и права граждан.
Эксперты указывают, что для достижения результата необходимо учитывать не только запреты, но и проводить системную работу по профилактике алкогольной зависимости, включая образование и доступ к альтернативным способам отдыха.
К чему приведёт новый закон?
Если законопроект будет одобрен, это станет важным шагом в изменении культурных привычек россиян. Однако успех инициативы будет зависеть от того, насколько эффективно удастся её реализовать и как граждане воспримут изменения.
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