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Минспорта РТ согласовало строительство школы олимпийской чемпионки Загитовой

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что проект школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой успешно прошёл все этапы согласования. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

По его словам, благодаря изменениям в архитектуре здания удалось сократить расходы на строительство. Леонов уточнил, что реализация проекта займёт около года, а открытие центра запланировано на 2026 год.

Будущая школа станет важным шагом для развития фигурного катания в регионе и откроет новые возможности для подготовки молодых спортсменов.

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