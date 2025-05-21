Минспорта РТ согласовало строительство школы олимпийской чемпионки Загитовой
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что проект школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой успешно прошёл все этапы согласования. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».
По его словам, благодаря изменениям в архитектуре здания удалось сократить расходы на строительство. Леонов уточнил, что реализация проекта займёт около года, а открытие центра запланировано на 2026 год.
Будущая школа станет важным шагом для развития фигурного катания в регионе и откроет новые возможности для подготовки молодых спортсменов.
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