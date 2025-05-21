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В России девятиклассники начали сдавать ОГЭ

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В 2025 году основной период сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) для учеников 9-х классов стартует 21 мая и завершится 16 июня. Все экзамены начинаются в 10:00. Тем, кто не сможет присутствовать по уважительной причине, предоставлены резервные дни — с 26 по 28 июня и с 30 июня по 2 июля.

График ОГЭ по предметам:

  • Биология — 26 мая (понедельник), 16 июня (понедельник)

  • География — 29 мая (четверг), 6 июня (пятница)

  • Иностранные языки — 21 и 22 мая (среда и четверг)

  • Информатика — 26 мая, 6 июня и 16 июня

  • История — 29 мая

  • Литература — 16 июня

  • Математика — 3 июня (вторник)

  • Обществознание — 26 мая и 6 июня

  • Русский язык — 9 июня (понедельник)

  • Физика — 29 мая и 16 июня

  • Химия — 26 и 29 мая

Дополнительные периоды:

  • Досрочная сдача — с 22 апреля по 17 мая

  • Дополнительная сессия — с 2 по 23 сентября

Эксперимент с двумя экзаменами:
С 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области запускается эксперимент: девятиклассники, планирующие поступать в колледжи, могут сдавать ОГЭ только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Тем, кто хочет перейти в 10-й класс, по-прежнему предстоит сдать четыре экзамена: два обязательных и два по выбору.

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