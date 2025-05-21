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В Помпеях нашли гробницу римской жрицы богини Цереры

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Археологи обнаружили в элитном некрополе Порта Сарно в Помпеях уникальную гробницу, которая, как считают учёные, принадлежала древней жрице, служившей богине плодородия Церере. Это первое захоронение в городе, напрямую связанное с этим культом. Исследование опубликовано в журнале Heritage.

Гробница украшена роскошным рельефом с изображением жениха и невесты. Такая детальная работа и масштаб оформления указывают на высокий социальный статус покойных. Особенно выделяется статуя женщины в полный рост: она закутана в вуаль, что символизирует скромность, и держит в руке лавровую ветвь — асперигиллум, ритуальный предмет, использовавшийся жрецами для очищения пространства дымом ароматических трав.

Дополнительный элемент — ожерелье с амулетом в форме полумесяца, или лунула, традиционно ассоциировавшийся с незамужними девушками. Исследователи предполагают, что этот символ подчёркивает её связь с Церерой, богиней, тесно связанной с фазами Луны и сельскохозяйственными циклами.

Хотя точное имя женщины и её мужа пока остаются неизвестными — надписи на гробнице не сохранилось — археологи считают, что перед ними редкий пример изображения жрицы с чёткими атрибутами её религиозного статуса.

Учёные подчеркивают, что женщины-жрицы в Древнем Риме могли занимать важные общественные позиции, сопоставимые с мужскими жреческими функциями, что делает это открытие важным вкладом в понимание социальной структуры и религиозной жизни Помпей незадолго до извержения Везувия, сообщает Planet Today.

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