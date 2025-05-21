Названы самые опасные страны для российских туристов

В последнее время новости из популярных курортов всё чаще напоминают сводки происшествий: в Египте туристку насмерть придавило рекламным щитом, на Бали россиян пугают змеи, а в Таиланде у женщины из Кемерово случился паралич. Такие случаи наводят на мысль, что даже долгожданный отпуск может обернуться трагедией.

Где опаснее всего отдыхать?

По мнению туроператоров, самые массовые направления, куда чаще всего ездят россияне, одновременно являются и самыми травмоопасными. В этот список входят Египет, Турция и Таиланд. Именно эти страны чаще других фигурируют в страховых обращениях — как по причине заболеваний, так и в связи с несчастными случаями во время отдыха.

Особый риск представляют популярные виды досуга — от купания с акулами до подводных прогулок в батискафах. Не менее опасными считаются и горные регионы, например, Непал или горные перевалы, где туристы нередко становятся жертвами экстремальных условий, аварий и стихийных бедствий.

Тем не менее, эксперты подчёркивают: неприятности могут случиться где угодно, включая собственную страну, и это не повод отказываться от зарубежных поездок.

Как обезопасить себя в путешествии?

Если планируется активный или нестандартный отдых, специалисты советуют заранее озаботиться медицинской страховкой. Лучше выбирать расширенные полисы с покрытием до 100 тысяч долларов. Увеличение лимита обычно требует доплаты в пределах 5–15 тысяч рублей, но значительно снижает финансовые риски при несчастных случаях.

Кроме того, важно заранее уведомить страховую компанию о планируемых активностях — будь то дайвинг, катание на мотоцикле, аренда яхты или поездки на экскурсии с повышенной степенью риска. Это поможет обеспечить хотя бы базовую финансовую защиту в экстренной ситуации.

Отдых — это время для восстановления и впечатлений, но чтобы он не обернулся бедой, нужно помнить и о безопасности, сообщает АиФ.

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