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ОСАГО больше не понадобится: Госдума озвучила историческое решение для автолюбителей

Согласно нововведениям, теперь не потребуется предоставление полиса ОСАГО при смене владельца автомобиля

m.njcar.ru

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Недавно Госдума России одобрила новый законопроект, который значительно упростит процесс регистрации транспортных средств. Согласно нововведениям, теперь не потребуется предоставление полиса ОСАГО при смене владельца автомобиля. Это решение направлено на снижение административной нагрузки и ускорение регистрационных операций.

Основные аспекты законопроекта

Отмена требования предъявления ОСАГО: Самым заметным изменением является исключение полиса ОСАГО из списка документов, необходимых для регистрации автомобиля при его передаче новому владельцу. Это изменение предполагает уменьшение времени и усилий, затрачиваемых на бюрократические процедуры.

Модификации в действующих законах: Законопроект также вносит коррективы в закон о безопасности дорожного движения и закон об ОСАГО, освобождая автовладельцев от обязательства заключать страховой договор до момента регистрации автомобиля.

Упрощение процесса снятия с учета: Теперь автомобиль может быть снят с учета по инициативе владельца в случаях, если машина угнана или находится в розыске. Кроме того, ускоряется процедура снятия с учета при продаже автомобиля — теперь это можно сделать немедленно, без дополнительной задержки в 10 дней.

Эти новшества представляют собой значительное упрощение для автовладельцев, особенно привлекательное в условиях, когда каждый стремится к экономии времени и средств. Отмена требования ОСАГО при регистрации сделает процесс более доступным и менее обременительным, отмечает РИА Новости.

Эксперты советуют автовладельцам внимательно следить за реализацией новых правил, чтобы воспользоваться всеми преимуществами упрощенной процедуры. Также важно не забывать о необходимости наличия ОСАГО во время эксплуатации автомобиля, так как это остается обязательным условием для обеспечения безопасности на дорогах.

Предстоящие изменения подчеркивают стремление законодательных органов оптимизировать и модернизировать процессы, связанные с владением и управлением автотранспортом, делая их более логичными и удобными для граждан.

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