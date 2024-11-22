Опубликовали график школьных каникул в РФ: школьники ликуют, учителя схватились за голову
PROKAZAN
Школьные каникулы — долгожданное время для учащихся, предоставляющее возможность отдохнуть от учебных будней и набраться сил для новых свершений.
В 2024–2025 учебном году в России график каникул варьируется в зависимости от системы обучения: по четвертям или по триместрам.
График каникул по четвертям:
- Осенние каникулы: с 28 октября по 4 ноября 2024 года.
- Зимние каникулы: с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.
- Весенние каникулы: с 24 марта по 31 марта 2025 года.
- Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа 2025 года.
График каникул по триместрам:
- Первые осенние каникулы: с 7 по 13 октября 2024 года.
- Вторые осенние каникулы: с 18 по 24 ноября 2024 года.
- Зимние каникулы: с 30 декабря 2024 года по 7 января 2025 года.
- Первые весенние каникулы: с 17 по 24 февраля 2025 года.
- Вторые весенние каникулы: с 7 по 13 апреля 2025 года.
- Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа 2025 года.
Примечание: точные даты могут отличаться в зависимости от региона и конкретного учебного заведения. Рекомендуется уточнить расписание в вашей школе.
Идеи для проведения каникул в разные времена года:
- Осенние каникулы:
Походы в лес: наслаждайтесь красотой осенней природы, собирайте грибы и ягоды.
Посещение музеев и выставок: многие культурные учреждения предлагают специальные программы для школьников.
Творческие мастер-классы: научитесь новым навыкам, таким как рисование, лепка или кулинария.
- Зимние каникулы:
Катание на коньках и лыжах: активный отдых на свежем воздухе укрепляет здоровье.
Чтение книг: долгие зимние вечера — отличное время для погружения в увлекательные истории.
Посещение театров и кино: многие премьеры приурочены к новогодним праздникам.
- Весенние каникулы:
Экскурсии по родному городу: узнайте больше о его истории и достопримечательностях.
Участие в волонтерских проектах: помогайте окружающим и приобретайте полезный опыт.
Спортивные секции: весна — отличное время для начала занятий новым видом спорта.
- Летние каникулы:
Лагеря и турбазы: новые друзья и незабываемые впечатления гарантированы.
Путешествия с семьей: откройте для себя новые города и страны.
Онлайн-курсы и кружки: используйте время для развития новых навыков и хобби.
Техника безопасности во время каникул:
- На природе:
Используйте средства защиты от насекомых.
Соблюдайте правила поведения в лесу и на водоемах.
Не разжигайте костры в непредназначенных для этого местах.
- В городе:
Переходите дорогу только в установленных местах.
Избегайте общения с незнакомыми людьми.
Сообщайте родителям о своем местонахождении.
- Дома:
Не оставляйте электроприборы без присмотра.
Соблюдайте осторожность при использовании кухонной техники.
Храните лекарства и химические вещества в недоступных для детей местах.
Планируя каникулы, важно сочетать отдых с полезными и развивающими занятиями, а также всегда помнить о безопасности. Это поможет провести время интересно и с пользой для здоровья и развития.
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