Опубликовали график школьных каникул в РФ: школьники ликуют, учителя схватились за голову

Школьные каникулы — долгожданное время для учащихся, предоставляющее возможность отдохнуть от учебных будней и набраться сил для новых свершений.

В 2024–2025 учебном году в России график каникул варьируется в зависимости от системы обучения: по четвертям или по триместрам.

График каникул по четвертям:

Осенние каникулы: с 28 октября по 4 ноября 2024 года.

Зимние каникулы: с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.

Весенние каникулы: с 24 марта по 31 марта 2025 года.

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа 2025 года.

График каникул по триместрам:

Первые осенние каникулы: с 7 по 13 октября 2024 года.

Вторые осенние каникулы: с 18 по 24 ноября 2024 года.

Зимние каникулы: с 30 декабря 2024 года по 7 января 2025 года.

Первые весенние каникулы: с 17 по 24 февраля 2025 года.

Вторые весенние каникулы: с 7 по 13 апреля 2025 года.

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа 2025 года.

Примечание: точные даты могут отличаться в зависимости от региона и конкретного учебного заведения. Рекомендуется уточнить расписание в вашей школе.

Идеи для проведения каникул в разные времена года:

Осенние каникулы:

Походы в лес: наслаждайтесь красотой осенней природы, собирайте грибы и ягоды.

Посещение музеев и выставок: многие культурные учреждения предлагают специальные программы для школьников.

Творческие мастер-классы: научитесь новым навыкам, таким как рисование, лепка или кулинария.

Зимние каникулы:

Катание на коньках и лыжах: активный отдых на свежем воздухе укрепляет здоровье.

Чтение книг: долгие зимние вечера — отличное время для погружения в увлекательные истории.

Посещение театров и кино: многие премьеры приурочены к новогодним праздникам.

Весенние каникулы:

Экскурсии по родному городу: узнайте больше о его истории и достопримечательностях.

Участие в волонтерских проектах: помогайте окружающим и приобретайте полезный опыт.

Спортивные секции: весна — отличное время для начала занятий новым видом спорта.

Летние каникулы:

Лагеря и турбазы: новые друзья и незабываемые впечатления гарантированы.

Путешествия с семьей: откройте для себя новые города и страны.

Онлайн-курсы и кружки: используйте время для развития новых навыков и хобби.

Техника безопасности во время каникул:

На природе:

Используйте средства защиты от насекомых.

Соблюдайте правила поведения в лесу и на водоемах.

Не разжигайте костры в непредназначенных для этого местах.

В городе:

Переходите дорогу только в установленных местах.

Избегайте общения с незнакомыми людьми.

Сообщайте родителям о своем местонахождении.

Дома:

Не оставляйте электроприборы без присмотра.

Соблюдайте осторожность при использовании кухонной техники.

Храните лекарства и химические вещества в недоступных для детей местах.

Планируя каникулы, важно сочетать отдых с полезными и развивающими занятиями, а также всегда помнить о безопасности. Это поможет провести время интересно и с пользой для здоровья и развития.