По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 45% населения мира сталкиваются с заболеваниями полости рта, включая проблемы с деснами. В России ситуация еще сложнее: около 90% взрослого населения имеют признаки заболеваний десен. Однако только 10% людей обращаются к врачу вовремя, предпочитая игнорировать симптомы, такие как кровоточивость или покраснение десен.

По словам врача-пародонтолога клиники “Ваэль” Анастасии Валентиновны Синачевой, даже такие серьезные заболевания, как пародонтит, можно предотвратить, если вовремя обратить внимание на первые симптомы и соблюдать простые правила ухода.

В интервью ProKazan она рассказала, как отличить воспаление от травмы, какие мифы о здоровье десен мешают пациентам вовремя обращаться за помощью, и как сохранить здоровую улыбку на долгие годы.

– Какой из первых признаков чаще всего остается незамеченным и почему?

– Самый ранний и частый признак воспаления десен – это кровоточивость. Люди часто думают, что поранили десну жесткой зубной щеткой или твердой пищей. На самом деле, это один из первых сигналов, что в деснах начался воспалительный процесс.

Кровоточивость появляется потому, что стенки сосудов становятся хрупкими из-за воспаления, они легко повреждаются даже при легком воздействии. Если степень воспаления высокая, десны могут кровоточить сами по себе, даже без механического воздействия.

Часто бывает так, что пациенты не замечают другие признаки: покраснение, припухлость или неприятный запах изо рта. Они появляются постепенно, но именно эти сигналы помогают врачу диагностировать проблему на ранней стадии. Если вы заметили какие-то из этих симптомов, нужно обязательно записаться на прием к пародонтологу.

– Как отличить воспаление от случайной травмы?

– Отличить воспаление десен от травмы несложно, если знать, на что обращать внимание. Воспаление десен имеет свои характерные признаки. Десна становится красной, отечной, может увеличиваться в объеме. Вы можете почувствовать, что она мягче, чем обычно, а иногда даже кажется горячей на ощупь. При этом кровоточивость возникает регулярно: во время чистки зубов, при еде или даже просто при касании.

Травма выглядит иначе. Это локальное повреждение, например, царапина от жесткой пищи или зубной щетки. Вокруг травмы десна остается здоровой, бледно-розовой и упругой. Такие царапины заживают быстро – обычно в течение пары дней.

Если же кровоточивость сохраняется дольше трех дней или повторяется регулярно, то это не травма, а признак воспаления. При таких симптомах важно сразу обратиться к стоматологу. Записаться можно по ссылке.

– Какие мифы чаще всего мешают пациентам вовремя обратиться за помощью?

– Существует несколько мифов, которые буквально тормозят людей на пути к здоровым деснам. Вот один из самых популярных: "Если десны кровоточат, значит, я просто поранил их щеткой". На самом деле, кровоточивость – это всегда сигнал о воспалении. Десна не должна кровоточить ни при чистке, ни при еде. Помню, одна пациентка уверяла меня, что "это просто от новой щетки", хотя проблема длилась уже год. В итоге мы выявили запущенный пародонтит.

Еще один распространенный миф: "В пожилом возрасте зубы все равно выпадают". Это совсем не так. У меня есть пациенты, которым за 70, и у них полный рот своих зубов – никаких протезов. Секрет прост: они регулярно приходят на осмотр и выполняют рекомендации.

Некоторые люди боятся профессиональной гигиены, думая, что она разрушает эмаль или десны. Когда десна опускается, это уже необратимый процесс. Десна сама по себе на место уже не вернется и не отрастет, как, например, кожа после небольшого пореза. У нас есть случай, когда пациентка пришла с уже заметной подвижностью зубов. Она жаловалась на то, что десна вроде бы "немного уменьшилась", но не придавала этому большого значения. Когда мы начали обследование, оказалось, что у неё уже началась потеря кости в области зуба, и наращивание десны без хирургического вмешательства стало невозможным. Но важно понимать, что эти процедуры — это не волшебство. Они требуют времени, финансов, и более того – ни один хирург не гарантирует вам 100% успеха. Важно не доводить до такого состояния, а приходить на профилактические осмотры, чтобы избежать этого.

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И, конечно, миф "если зубы выглядят белыми – значит, все в порядке". Но десны – это фундамент, на котором держатся зубы. Представьте красивый дом, у которого гниет фундамент. Что будет? То же самое с деснами. Однажды пациент сказал: "У меня такие белые зубы, зачем мне стоматолог?" Но за белой улыбкой скрывались воспаленные десны и разрушающаяся кость.

Такие мифы создают ложное ощущение безопасности. Люди откладывают визит к врачу, пока проблема не станет видимой и болезненной. Но лучше прийти раньше – это сэкономит время, деньги и ваши зубы.

– Какие простые действия по уходу за деснами можно добавить в повседневную рутину, чтобы избежать проблем?

– Уход за деснами не требует сложных или дорогостоящих процедур. Все начинается с правильной ежедневной гигиены. Вот несколько простых рекомендаций, которые помогут избежать проблем:

Чистите зубы правильно. Многие уделяют внимание только видимой части зубов, забывая про область рядом с десной. Очень важно чистить зубы не только горизонтальными движениями, но и аккуратно очищать линию десен, чтобы удалить мягкий налет. Используйте дополнительные инструменты. Межзубные ершики и зубная нить помогают очищать труднодоступные участки между зубами, где скапливается налет. Ирригатор дополнительно очищает межзубные промежутки и массирует десны, улучшая их кровообращение. Ополаскивайте рот после еды. Даже простая вода помогает смыть остатки пищи, которые могут стать питательной средой для бактерий. Регулярно посещайте стоматолога. Профессиональная гигиена раз в полгода – это лучший способ предотвратить образование зубного камня и воспаление десен.

Эти простые действия не займут много времени, но помогут вам сохранить десны здоровыми и избежать серьезных проблем в будущем.