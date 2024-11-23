В Казани изменятся 7 автобусных маршрутов

23 ноября 2024 года, изменится движение автобусов №10, 22, 36, 45, 46, 53 и 72 в Казани. Известно, что появятся дополнительные остановочные пункты, а также в некоторых местах транспорт не будет высаживать людей. Причина - окончание возведения транспортной развязки на перекрестке Горьковского шоссе и ул. Восстания.

По информации администрации города, автобусы №10, 22, 46, 53 станут останавливаться в районе РКИБ им. Агафонова напротив центра «Заречье» на ул. Восстания.

Остановка «Ул.Лазарева» также появилась около дома на улице Болотникова, 17а. Там будут ходить маршруты № 10, 36, 45, 53 и 72.

Автобусы №45, 53, 72, выезжая с улицы Степана Халтурина, станут поворачивать вправо на улицу Краснококшайскую и выпускать пассажиров на остановке «Ул.Халтурина» и «Ул.Краснококшайская». После они станут разворачиваться на петле и идти по маршруту.

На ул. Пархоменко появится еще одна остановка «Травмпункт» со стороны детсада №252 для автобусов номер 22. Помимо этого, в схеме движения будут остановки «Можайского» и «Магазин Факел», а затем транспорт развернется на петле и вернется на прежний путь.

Также, в схеме курсирования автобусов №36 и №72 исчезнет остановка «Идель» по улице Фрунзе, а у транспорта №10 и №53 – «Ул.Светлая» на ул.Болотникова. Об этом рассказали в комитете по транспорту.