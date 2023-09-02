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· Алина Алмакаева

Определили через 15 лет: личность захватчика школы в Беслане установлена следствием

Определили через 15 лет: личность захватчика школы в Беслане установлена следствием

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Как сообщает старший следователь по особо важным делам СКФО Альберт Хасауов, специалисты правоохранительных органов смогли установить личность одного из участников теракта в Беслане, который произошел в 2004 году. Этим человеком оказался Асланбек Парчиев, житель Ингушетии, который в следственных материалах именовался как "боевик №11". Возможно, Парчиев погиб в первый день захвата школы - 1 сентября. Следственная группа не смогла определить личности пяти из тридцати двух террористов, участвовавших в захвате школы. В мае 2023 года Следственный комитет получил информацию от оперативных служб о том, что было найдено совпадение отпечатков пальцев одного из неустановленных преступников.


Позже выяснилось, что в мае 2002 года Парчиев уже привлекался к ответственности в Москве. После этого была проведена идентификация по отпечаткам пальцев - большой палец правой руки боевика совпал с картой отпечатка того, кого задерживали в столице.


В ходе следствия родственники Парчиева были допрошены. Визуально они не смогли его опознать, так как его тело было серьезно повреждено. Поэтому следователи провели генетическую экспертизу, взяв материал у одной из его сестер. Экспертиза показала, что с вероятностью 99% тело "боевика №11" и генетический материал женщины соотносятся как брат и сестра.


Согласно рассказам близких Парчиева газете, они не видели его с 2003 года, а во время последней встречи он говорил о том, что собирается уехать работать в Казахстан. Две сестры предполагаемого террориста также отметили, что ему было 32 года. Они также выразили свои сомнения в том, что их брат участвовал в захвате школы в Беслане. Однако они подписали документы, подтверждающие полное совпадение ДНК женщины.
Напомним, что 1 сентября террористы взяли заложников в бесланской школе и удерживали их в течение трех дней без еды и воды в зале, который был заминирован. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе множество детей.

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