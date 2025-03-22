Она дожила до 117 лет, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни было всего одно блюдо
progorod58.ru
Женщина, прожившая долгую и здоровую жизнь, придерживалась очень простого рациона. Её меню было скромным, но при этом она сохраняла хорошее самочувствие и активность до глубокой старости.
Что помогло сохранить здоровье?
По мнению специалистов, дело не только в питании, но и в общем образе жизни. Женщина много двигалась, избегала стресса и поддерживала тёплые отношения с близкими.
Питание с упором на углеводы
Хотя её рацион был беден на фрукты и овощи, в нём было достаточно углеводов — они давали организму энергию и поддерживали силы.
Баланс важнее диет
Эта история показывает: долголетие зависит не столько от модных диет, сколько от общего баланса в жизни — простая еда, движение и общение.
Что советуют эксперты:
- Больше двигайтесь
- Поддерживайте хорошие отношения с близкими
- Избегайте стресса и переутомления
У каждого человека свой путь к долголетию, но активный и гармоничный образ жизни — это то, что работает для многих.
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