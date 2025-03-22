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· 16+ · Полина Модестова

Она дожила до 117 лет, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни было всего одно блюдо

Женщина, прожившая долгую и здоровую жизнь, при...

progorod58.ru

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Женщина, прожившая долгую и здоровую жизнь, придерживалась очень простого рациона. Её меню было скромным, но при этом она сохраняла хорошее самочувствие и активность до глубокой старости.

Что помогло сохранить здоровье?

По мнению специалистов, дело не только в питании, но и в общем образе жизни. Женщина много двигалась, избегала стресса и поддерживала тёплые отношения с близкими.

Питание с упором на углеводы

Хотя её рацион был беден на фрукты и овощи, в нём было достаточно углеводов — они давали организму энергию и поддерживали силы.

Баланс важнее диет

Эта история показывает: долголетие зависит не столько от модных диет, сколько от общего баланса в жизни — простая еда, движение и общение.

Что советуют эксперты:

  • Больше двигайтесь
  • Поддерживайте хорошие отношения с близкими
  • Избегайте стресса и переутомления

У каждого человека свой путь к долголетию, но активный и гармоничный образ жизни — это то, что работает для многих.

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