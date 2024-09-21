Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Омоются золотым дождем: Глоба предсказывает бриллиантовую полосу четырем знакам с 23 сентября

Согласно знаменитому астрологу Павлу Глобе, нач...

horoscopes.rambler.ru

Подписаться в Telegram

Согласно знаменитому астрологу Павлу Глобе, начиная с 23 сентября, четыре знака зодиака ожидает период благоприятных изменений, символически описываемый как "омовение золотым дождем". Этот временной промежуток обещает быть наполненным удачей и значительными достижениями в различных сферах жизни.

Кто эти счастливчики?

По прогнозам Глобы, особенно благоприятное время наступит для представителей четырех знаков:

  1. Телец – Тельцы могут ожидать значительного прогресса в финансовых делах. Возможно, именно сейчас они смогут заключить выгодные сделки или получат долгожданное повышение.

  2. Лев – Львам звезды сулят успехи в личных отношениях. Это время для новых романтических начинаний или укрепления уже существующих связей.

  3. Скорпион – Скорпионам астролог предрекает карьерный рост. Может открыться возможность для продвижения по служебной лестнице или начала нового проекта.

  4. Водолей – Водолеям следует ожидать успехов в творческих и образовательных начинаниях. Этот период будет благоприятен для обучения и получения новых знаний.

Чего ожидать от этого периода?

Этот "золотой дождь" принесет с собой не только личностный рост и успехи, но и улучшение общего эмоционального фона. Представители указанных знаков могут ожидать повышения уровня жизненной энергии, укрепления здоровья и общего ощущения удовлетворения от жизни.

Как максимально использовать этот период?

Астрологи рекомендуют активно вкладываться в свои начинания, не бояться принимать смелые решения и быть открытыми к новым возможностям. Это время, когда важно не упустить свой шанс проявить себя и реализовать свои мечты.

В общем, следующие несколько недель обещают быть переломными для Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев. Это отличное время для начала новых проектов, личностного развития и стремления к своим целям.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

8 часов назад

Капитальный ремонт в домах Татарстана закончен на 94%

Интересное в Казани

день назад

«Я просто люблю строить»: интервью с руководителем строительной компании

топ профессиональных средств от клопов которые использует специалист холодным туманом

Лонгриды

23 часа назад

Проблемы казанского общежития: тараканы, пьяницы и бездействие УК

Интересное в Казани

3 дня назад

Построить дом или купить квартиру? Руководитель ипотечного отдела рассказывает, что выгодно сегодня в Казани

гидроизоляция гипсокартона в Москве

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане продолжает дорожать бензин

Новости Казани

день назад

На саммит БРИКС в Казань приедет Додик

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 21 сентября ожидается дождь

Новости Казани

день назад

Студенты КНИТУ рассказали о расселении на время саммита БРИКС

Новости Казани

день назад

Казанский парашютист сделал предложение Бузовой на высоте 2000 метров
Новости Казани
день назад

Для школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани ищут деньги

Напомним, что о будущем возведении школы олимпи...

Новости Татарстана

2 часа назад

Елена Захарова выступила на литературном фестивале в Менделеевске

Новости Татарстана

день назад

Азиз Замалиев открыл в Татарстане общественную приемную

Новости Казани

2 часа назад

Казанский школьник оказался мошенником и обманывал пенсионеров

Новости Казани

8 часов назад

За сутки в Казани произошло 201 ДТП
Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Все...
Новости Казани
2 часа назад

Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Всероссийском субботнике

Новости Татарстана

8 часов назад

На трассе под Казанью погибли два человека в результате ДТП

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане псевдосотрудники «Энергосбыта» обманули 74-летнюю пенсионерку

Новости Татарстана

день назад

В 3 районах Татарстана сменили глав
Пикник без забот: казанцам рассказали, как сдел...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым
В Песчаных Ковалях подросток разбился на квадро...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Песчаных Ковалях подросток разбился на квадроцикле