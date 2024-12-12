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Жительница Лениногорска отдала мошенникам почти 10 млн рублей

63-летняя жительница Лениногорска потеряла 9,5 ...

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63-летняя жительница Лениногорска потеряла 9,5 миллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом сообщает МВД по Республике Татарстан.

Женщина увидела рекламу о возможности подработки в социальной сети и, перейдя по ссылке, оказалась в одной из групп мессенджера. Ей предложили работу в сфере инвестиций, которая требовала вложений и обещала высокую прибыль. Она согласилась и перевела 10 тысяч рублей.

Затем ей сообщили, что для получения дохода необходимо перевести ещё 9 миллионов рублей. Когда она отказалась, мошенники настойчиво уговаривали её взять кредит на имя дочери.

В итоге женщина оформила кредит на 9 миллионов рублей и перевела эти средства на «личный кошелек» на финансовой платформе. Когда мошенники предложили ей пополнить счёт для вывода денег, она осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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