Легковушка влетела в фуру: на трассе Татарстана произошло смертельное ДТП

В Республике Татарстан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузового транспортного средства. Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не соблюдал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым транспортным средством. В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего.