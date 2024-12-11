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Легковушка влетела в фуру: на трассе Татарстана произошло смертельное ДТП

В Республике Татарстан произошло дорожно-трансп...

Госавтоинспекция РТ

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В Республике Татарстан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузового транспортного средства. Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не соблюдал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым транспортным средством. В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего.

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