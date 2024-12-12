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Нина Сидорова из Челнов стала лучшим кинологом в конкурсе «Созвездие мужества»

Кинолог из Челнов Нина Сидорова стала лучшей в ...

МЧС РТ

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Кинолог из Челнов Нина Сидорова стала лучшей в своей профессии по версии МЧС России. Она одержала победу в престижном всероссийском конкурсе «Созвездие мужества».

Нина начала свой путь в мире служебного собаководства, когда ей было всего 15 лет. Она прошла обучение в Учебно-производственном кинологическом центре в Ижевске, где получила специальность инструктора служебного собаководства. Через год она повысила квалификацию и стала ветеринарным фельдшером, а ещё через год — специалистом по рабочим качествам.

Первый щенок, с которым Нина начала работать, появился у неё в 2003 году. Ей было очень интересно заниматься с собаками, и она стремилась к достижению высоких результатов. Нина сосредоточилась на подготовке собак для поисково-спасательных операций. Её овчарка по кличке Рик успешно прошла обучение, и в 2007 году Нину пригласили работать в спасательную службу Ижевска.

За свою карьеру Нина приняла участие более чем в 150 операциях по ликвидации различных происшествий и аварий. Для неё самое важное — это результаты её труда, которые помогают спасать жизни и спасать имущество людей.

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