В Татарстане увеличат стоимость соцпроездного в 2025 году

В Татарстане в 2025 году ожидается повышение стоимости социальных проездных билетов для взрослых и детей. Об этом стало известно после того, как премьер-министр республики Алексей Песошин подписал соответствующее постановление правительства.

Стоимость пополнения единого социального проездного билета составит 630 рублей, а детского — 384 рубля. По сравнению с 2024 годом, цены увеличатся на 25 и 15 рублей соответственно.

В 2024 году цены на проездные уже повышались — на 24 и 15 рублей по сравнению с 2023 годом.

Документ, подготовленный Министерством транспорта Татарстана, прошёл антикоррупционную экспертизу.