Погиб водитель: в Татарстане «ГАЗель» на большой скорости влетела в грузовик

В Алькеевском районе Татарстана произошло серьёзное ДТП: водитель «ГАЗели» на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

В результате столкновения водитель «ГАЗели» скончался на месте.

Сейчас выясняются все обстоятельства этого происшествия.