Погиб водитель: в Татарстане «ГАЗель» на большой скорости влетела в грузовик
Госавтоинспекция Татарстана
В Алькеевском районе Татарстана произошло серьёзное ДТП: водитель «ГАЗели» на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
В результате столкновения водитель «ГАЗели» скончался на месте.
Сейчас выясняются все обстоятельства этого происшествия.
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