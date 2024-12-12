Более 60 гаражей и бытовку снесут в Казани
pro город
В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани планируется демонтаж или перемещение объектов движимого имущества, которые были установлены без соответствующего разрешения. Об этом стало известно из распоряжения, опубликованного в еженедельном сборнике документов мэрии города.
В частности, металлические гаражи будут демонтированы по следующим адресам:
- ул. Академика Лаврентьева, у дома №4 — 36 гаражей;
- ул. Карагандинская, у дома №21б — 10 гаражей;
- ул. Голубятникова, вблизи дома №31 — пять гаражей;
- ул. Амирхана, вблизи дома №107 — три гаража;
- проспект Ибрагимова, у дома №59 — два гаража;
- ул. Челюскина, вблизи дома №68а — два гаража.
По одной постройке демонтируют:
- проспект Ямашева, 87а,
- ул. Побежимова, 42,
- ул. Октябрьской, 12,
- ул. Монтажной, 5.
Другие самовольно установленные объекты будут убраны по следующим адресам:
- ул. Адоратского, вблизи дома №29 — будки для собак;
- ул. Адоратского, вблизи дома №39г — полусферы, столбики;
- ул. Амирхана, у дома №89а — шлагбаум;
- ул. Гаврилова, возле дома №30е — бытовка;
- ул. Гудованцева, возле дома №22 — помещение охраны, сетчатый забор;
- ул. Ново-Караваевская, вблизи дома №5 — парковочные ограничители;
- ул. Сибгата Хакима, у дома №60 — будка охраны;
- ул. Четаева, вблизи дома №62б — цепочка, металлические столбики;
- проспект Ямашева, у дома №31а — металлический объект, фургон.
Владельцы указанных объектов должны будут добровольно убрать их в течение пяти дней после публикации постановления. В противном случае, если они не выполнят это требование, через три месяца объекты будут демонтированы принудительно.
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