Более 60 гаражей и бытовку снесут в Казани

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани планируется демонтаж или перемещение объектов движимого имущества, которые были установлены без соответствующего разрешения. Об этом стало известно из распоряжения, опубликованного в еженедельном сборнике документов мэрии города.

В частности, металлические гаражи будут демонтированы по следующим адресам:

ул. Академика Лаврентьева, у дома №4 — 36 гаражей;

ул. Карагандинская, у дома №21б — 10 гаражей;

ул. Голубятникова, вблизи дома №31 — пять гаражей;

ул. Амирхана, вблизи дома №107 — три гаража;

проспект Ибрагимова, у дома №59 — два гаража;

ул. Челюскина, вблизи дома №68а — два гаража.

По одной постройке демонтируют:

проспект Ямашева, 87а,

ул. Побежимова, 42,

ул. Октябрьской, 12,

ул. Монтажной, 5.

Другие самовольно установленные объекты будут убраны по следующим адресам:

ул. Адоратского, вблизи дома №29 — будки для собак;

ул. Адоратского, вблизи дома №39г — полусферы, столбики;

ул. Амирхана, у дома №89а — шлагбаум;

ул. Гаврилова, возле дома №30е — бытовка;

ул. Гудованцева, возле дома №22 — помещение охраны, сетчатый забор;

ул. Ново-Караваевская, вблизи дома №5 — парковочные ограничители;

ул. Сибгата Хакима, у дома №60 — будка охраны;

ул. Четаева, вблизи дома №62б — цепочка, металлические столбики;

проспект Ямашева, у дома №31а — металлический объект, фургон.

Владельцы указанных объектов должны будут добровольно убрать их в течение пяти дней после публикации постановления. В противном случае, если они не выполнят это требование, через три месяца объекты будут демонтированы принудительно.