«Помощники» в Яндекс Доставке и новые функции Алисы: казанцам представили новые технологии и обновления сервисов

Вышел новый YaC. Это большой рассказ про сервисы и технологии Яндекса, про то, как они создаются и какие возможности открывают.

Посмотрев «YaC 2024» можно узнать, как устроен сервис «Нейро», на что способна роботизированная рука, как искусственный интеллект может облегчить труд разработчиков и не только, а также понять, реально ли обеспечить каждого школьника личным репетитором.

Фильм состоит из шести серий, каждая из которых посвящена различным аспектам жизни: дому, работе, отдыху, покупкам и поездкам. Отдельные серии посвящены технологиям, которые составляют основу Яндекса: нейросетевым моделям, используемым в Поиске, «Нейро», Рекламе, автономном транспорте и других сервисах. В фильме также представлены люди, которые создают эти технологии.

Как и всегда, в YaC Яндекс делится новостями. Вот самые главные:

Смарт-функции Алисы

Яндекс представил новые возможности для управления ТВ Станциями — смарт-функции. Теперь Алиса, которая живёт в ТВ Станциях, понимает сложные запросы, например: «Добавь „Барсукот“ в „Буду смотреть“, а сейчас давай „Три кота“».

Теперь вам не нужно запоминать команды и тщательно подбирать слова — вы можете сформулировать запрос любой сложности в свободной форме. Алиса также обращает внимание на то, что происходит на экране, поэтому вы можете попросить её: «Выключи телевизор, когда закончится матч».

В основе смарт-функций лежит YandexGPT — она помогает Алисе понимать даже те команды, которым её не учили.

Нейросетевой планировщик для автономного транспорта

Яндекс использует нейросеть-трансформер для планирования маршрута движения автономных транспортных средств. Обучение нейросети происходит на основе данных, собранных у высококвалифицированных водителей, отобранных Яндексом. В процессе обучения нейросеть изучает, с какими ситуациями сталкивались водители на дороге и как они реагировали на них. На основе этих знаний нейросеть учится предвидеть и реагировать на ситуации, которые пока не возникали в реальной жизни, но могут возникнуть в будущем.

«Помощник» в Яндекс Доставке

Яндекс Доставка начинает тестировать новую функцию «Помощник». Теперь клиенты могут поручать курьерам, которые сотрудничают с сервисом, небольшие задачи, на которые у них не хватает времени. Например, забрать куртку из химчистки или сходить в магазин за клеем и цветной бумагой для школьной поделки ребёнка. Эта опция уже доступна для жителей Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.

Доставка по клику из ПВЗ

Яндекс Маркет теперь предлагает удобную возможность оформить доставку по клику прямо из пункта выдачи заказов. Если вы не можете сходить за своими товарами в пункт выдачи, но они уже приехали, курьер Лавки может доставить их на дом вместе с хот-догом, кофе или другими продуктами.

Основное преимущество этой услуги — курьер приедет в удобное для вас время, чтобы вы могли сразу забрать заказ.

Другие новости

В приложении Яндекс Go скоро появится функция «Очередь». Она будет доступна в тарифе «Эконом» и в период особенно высокого спроса подскажет пассажиру, какой он по счёту в очереди на назначение машины. Это поможет понять, как лучше поступить: ждать такси или уехать другим способом. Карту Яндекс Пэй теперь можно автоматически пополнять в момент оплаты не только с других карт, но и с Сейвов без срока. А Ultima Guide, ресторанный путеводитель Яндекс Еды, в 2025 году расширит географию: к Москве, Петербургу, Сочи, Нижнему Новгороду и Красноярску присоединятся новые города.

Рассказчики в YaC — сотрудники Яндекса. Они не только делятся новинками, но и испытывают их на себе, причём делают это в разных концах страны. В Казани они вызывают такси по тарифу «Межгород», в Красноярске — ищут лучшие завтраки, обеды и ужины с помощью Яндекс Еды, а в Костроме — тестируют новую функцию Яндекс Путешествий, которая помогает планировать поездки выходного дня.

Ещё один повод посмотреть YaC — в нём много практических советов и лайфхаков. Зрители узнают, как получить максимальную выгоду, используя Яндекс Пэй в онлайне и офлайне. Команда Яндекс Go покажет, как пользоваться мультимодальными маршрутами — они помогают сэкономить время и деньги при перемещении по городу. А тем, кто хочет сделать своё жилище умным, будет особенно полезна серия про дом: в ней рассказывают, как настроить в квартире умный свет, не тратясь на десятки лампочек с вайфаем.

Посмотреть все серии YaC 2024 можно на Кинопоиске, YouTube, VK Видео, а также на сайте yandex.ru/yac.

YaC — это одна из традиций Яндекса. Когда-то это было небольшое мероприятие, на котором компания делилась техническими новинками. С годами оно переросло в масштабную офлайн-конференцию, а в последние годы стало проводиться в видеоформате.