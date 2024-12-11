С бывшего главы КирМоса Сергея Миронова сняли обвинения в мошенничестве

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя администрации Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова было закрыто. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

На данный момент обвинение в злоупотреблении полномочиями остаётся в силе, и суд не освободил Миронова из-под стражи. Ранее ему вменялись два эпизода мошенничества и два эпизода превышения полномочий, связанных с выплатой зарплат водителям. Однако обвинения в мошенничестве были сняты, но суть дела осталась прежней.

Кроме того, Миронову по-прежнему вменяется в вину один эпизод злоупотребления полномочиями, который связан с согласованием перепланировки помещения для его матери.

Суд оставил Миронова под стражей до 15 февраля.