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Начинающих музыкантов Татарстана приглашают на бесплатный курс по сонграйтингу

МТС, цифровая экосистема, открывает второй пото...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, открывает второй поток бесплатного образовательного музыкального курса «Первый трек» на онлайн-платформе «Поколение М». Курс завершится кастингом в МТС Лейбл: лучшие участники получат сотрудничество с компанией, в том числе в формате поддержки на 360.

На курсе «Первый трек» преподают популярные музыканты: группа IOWA и артисты МТС Лейбла – коллективы Jane Air и Settlers. Основная учебная программа посвящена тому, как создавать музыкальные треки в домашних условиях, откуда брать идеи для композиций, какие цифровые инструменты использовать для обработки музыки и какие навыки развивать, чтобы добиться успеха в индустрии. Курс не ориентирован на конкретный жанр и подходит музыкантам, играющим в любых стилях.

В конце программы участники готовят собственный трек и отправляют его звездному жюри. Победителями станут трое начинающих музыкантов, которые смогут заключить эксклюзивные контракты с МТС Лейблом. Сотрудничество предполагает запись и продвижение треков в стриминговом сервисе МТС Музыка, продюсирование сольных и фестивальных выступлений и другую поддержку. Победители первого потока курса на платформе «Поколение М» уже получили творческие возможности – продюсирование сингла группой Settlers и выступление на концертах с Катей IOWA и Jane Air. Всего в первом потоке приняли участие более 1200 человек в возрасте от 13 до 24 лет и старше.

«Треки татарстанских музыкантов самых разных жанров только в этом году неоднократно попадали не только в общероссийские, но даже и международные музыкальные хит-парады. Республика богата на музыкальные таланты, и я надеюсь, что новый поток «Первого трека» сможет помочь раскрыться новым именам, а также станет поддержкой молодых исполнителей из Татарстана и других российских регионов», - рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

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