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· 16+ · Анастасия Шарова

В больницах Татарстана ввели электронные медкарты

В медицинских учреждениях Татарстана начала раб...

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В медицинских учреждениях Татарстана начала работать новая информационная система, разработанная Министерством здравоохранения республики. Об этом сообщает издание «Бизнес Онлайн».

Запуск был запланирован на 1 декабря. С этого момента государственные организации перешли на электронный документооборот с использованием системы «Электронное здравоохранение».

Специалисты в области информационных технологий продолжают работу над улучшением системы, но на данный момент медицинские карты в больнице уже полностью переведены в новый формат. Пациентам и медицинскому персоналу следует быть готовыми к возможным изменениям, связанным с оптимизацией и доработкой системы.

В 2023 году в Татарстане была разработана информационная система «ТАТМИС», предназначенная для медицинских учреждений. Однако проект не был реализован, хотя он мог бы значительно упростить работу врачей, позволив им оцифровывать медицинские карты пациентов без необходимости заполнять бумажные документы.

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