Огромная очередь выстроилась к китайскому эсминцу на набережной Шмидта

В Санкт-Петербурге в преддверии Дня Военно-Морского Флота, который традиционно отмечается 28 июля, уже началась подготовка к главному событию — военно-морскому параду. Город буквально оживает в ожидании этого зрелищного мероприятия, привлекая не только местных жителей, но и туристов.

Ажиотаж вокруг китайского военного корабля

Особое внимание петербуржцев и гостей города привлек китайский военный корабль "Цзяоцзо" проекта 052D, находящийся на набережной Лейтенанта Шмидта. Несмотря на жаркую погоду, сотни людей выстроились в очередь, чтобы изучить корабль поближе. По словам очевидцев, значительная часть очереди состояла из граждан Китая, что подчеркивает интерес и важность международных участников в параде.

Международное участие и дружба

В этом году в международной части парада участвуют два китайских корабля: эсминец "Цзяоцзо" и корабль комплексного снабжения "Хонгу" (Honghu) проекта 903А. Оба судна украшены плакатами на русском и китайском языках, один из которых гласит: "Китайско-российская дружба становится крепче с каждым днем". Это подчеркивает укрепление международных отношений и важность сотрудничества в рамках таких значимых событий.

Культурное и патриотическое значение

День ВМФ не только демонстрирует военную мощь и достижения, но и служит поводом для укрепления патриотических чувств среди россиян. Это событие позволяет глубже понять и оценить историческое и культурное значение Военно-Морского Флота для страны.

В преддверии парада, Петербург превращается в центр притяжения для всех, кто интересуется военной историей и ценит зрелищные мероприятия. Город готовится показать не только свое уважение к традициям и истории, но и способность собирать друзей со всего мира на общем празднике мира и дружбы.