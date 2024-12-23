Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Один стакан на стирку и одежда безупречно белая: секрет от прачки, что нужно добавить в стиралку вместе с порошком

Каждому знакома проблема: со временем даже люби...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Каждому знакома проблема: со временем даже любимые белые вещи начинают терять свой первоначальный цвет, становясь серыми или желтоватыми. Однако профессиональные прачки знают секрет, который помогает вернуть одежде белоснежную чистоту.

Всего один простой ингредиент, добавленный в стиральную машину вместе с порошком, может творить чудеса.

Секретный ингредиент: пищевая сода

Пищевая сода — это универсальный помощник в хозяйстве, и она отлично справляется с задачей отбеливания тканей. Вот почему профессиональные прачки рекомендуют её для стирки:

  • Отбеливающие свойства. Сода помогает устранить серость и желтизну, которые со временем появляются на белых вещах.
  • Удаление запахов. Она эффективно нейтрализует неприятные запахи, оставляя одежду свежей.
  • Мягкость тканей. Сода смягчает воду, благодаря чему вещи становятся более мягкими и приятными на ощупь.

Как правильно использовать соду в стирке?

  1. Подготовьте соду. Для стандартной загрузки стиральной машины достаточно одного стакана пищевой соды.
  2. Добавьте к порошку. Смешайте соду с вашим обычным стиральным порошком или добавьте её непосредственно в отсек для порошка.
  3. Выберите режим стирки. Для белых вещей рекомендуется использовать программу с горячей водой, так как она помогает активизировать отбеливающие свойства соды.

Дополнительные лайфхаки для белоснежной стирки

  • Уксус для дополнительной свежести. Добавьте полстакана уксуса в отсек для кондиционера. Это не только усилит эффект соды, но и уберёт остатки моющего средства.
  • Лимонная кислота для сложных пятен. Если на вещах есть трудновыводимые пятна, перед стиркой замочите их в растворе лимонной кислоты и воды.
  • Перекись водорода. Для сильного отбеливания добавьте 100 мл перекиси водорода в барабан машины вместе с содой.

Почему этот метод безопасен?

Пищевая сода — это экологичный продукт, который не содержит агрессивных химических веществ. Она безопасна для тканей, не разрушает волокна и подходит даже для детской одежды.

Кроме того, сода помогает уменьшить количество используемого стирального порошка, что делает процесс стирки более экономичным и бережным для окружающей среды.

Если вы хотите вернуть вашим белым вещам их первоначальный вид, попробуйте добавить в стиральную машину один стакан соды. Этот простой и доступный метод давно используется профессионалами, и теперь вы можете применить его дома. Экономично, безопасно и эффективно — вот формула идеальной стирки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Пожарный Руслан Щукин спас девочку и ее мать после атаки БПЛА в Казани

Новости России

5 часов назад

Согревающая выгода в билайне: забирай смартфон HONOR со связью и аксессуаром

солево-содовый раствор для мытья после травли тараканов

Новости Казани

день назад

Путин: противник столкнется с еще большими разрушениями после атаки Казани

Интересное в Казани

3 дня назад

Теперь это действительно персональный подход: в Казани челюстно-лицевые операции стали доступны не только по ОМС

удаление татуажа бровей ремувером отзывы в Москве

Новости Татарстана

день назад

Дроны, атаковавшие Казань, запустили с Украины, подтвердил Максим Кондратьев

Новости Казани

день назад

Казанцам вернут деньги за поездки из зоны атаки БПЛА

Новости Казани

день назад

В Казани рассказали о последствиях атаки БПЛА

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокрый снег

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстану обещают мокрый снег и резкое похолодание
Новости Татарстана
час назад

Штраф за безбилетный проезд в Татарстане повысили до 20 тыс рублей

Депутаты Государственного совета Республики Тат...

Новости Татарстана

59 минут назад

На трассе в Татарстане водитель "ГАЗели" влетел в грузовик

Важное в РТ

час назад

Большинство казанцев планируют в новогодние праздники поездки по стране

Новости Казани

час назад

Работа общественного транспорта Казани изменится в новогодние праздники

Новости Татарстана

час назад

В татарстанских селах резко увеличилась смертность
В Казани 30 укрытий были недоступны в момент ат...
Новости Казани
день назад

В Казани 30 укрытий были недоступны в момент атаки БПЛА

Новости Казани

2 часа назад

На новогодние праздники в Казани пустят музыкальный фургон

Новости Казани

2 часа назад

Какие мероприятия были самыми популярными у жителей Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстанские компании просят включить угрозу терроризма в страховку
beeline cloud запустил бесплатный курс по основ...
Новости России
6 дней назад

beeline cloud запустил бесплатный курс по основам виртуализации и облачных сервисов