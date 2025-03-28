Новые правила ОГЭ в 2025 году: сколько экзаменов будут сдавать школьники в 9-м классе

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который меняет правила сдачи ОГЭ.

Ранее предлагали вовсе отменить экзамены, но теперь решили упростить их: выпускникам 9-х классов, планирующим поступление в колледжи или техникумы, нужно будет сдавать только два обязательных предмета — русский и математику. От экзаменов по выбору они будут освобождены.

Что изменится для школьников

Нововведение коснется только тех, кто после 9-го класса уходит из школы. Они смогут получить аттестат, сдав лишь русский язык и математику. А вот ученики, планирующие учёбу в 10-м классе, как и раньше, будут сдавать четыре экзамена.

Также предлагается, чтобы абитуриенты, заканчивавшие школу в том же регионе, где находится колледж или техникум, зачислялись на бюджетные места в приоритетном порядке. В пояснении к закону сказано, что это поможет удержать молодежь в регионах и улучшит ситуацию с кадрами на местах.

Почему предложенные меры подверглись критике

Хотя в правительстве идею поддержали, некоторые детали предложили доработать. Например, важно учесть, что при пересдаче экзаменов сроки приёма в колледжи могут быть уже закрыты, и выпускникам придётся ждать целый год.

Депутат Нина Останина попросила убрать своё имя из списка авторов, так как считает, что изменения могут создать неравные условия. По её мнению, нужно дать школьникам возможность выбора формата итоговой аттестации. Она считает, что перемены могут ограничить права на образование, особенно в случае переезда по семейным или медицинским причинам.

Зачем это нужно экономике

По словам Екатерины Стенякиной из комитета по труду, упрощение экзаменов должно привлечь больше молодежи в техникумы и колледжи, где обучают рабочим профессиям. Она напомнила, что к 2029 году в стране нужно будет около 70% работников именно этих специальностей.

Стенякина отметила, что многие рабочие профессии в регионах хорошо оплачиваются. Уже на первом курсе у студентов есть шанс устроиться в крупные компании, такие как КамАЗ или «Россети», где активно ищут новых специалистов.

Повлияет ли это на уровень знаний

Стенякина считает, что качество школьного образования не пострадает. Наоборот, ученики смогут сосредоточиться на нужных предметах и подготовиться к ним лучше. Также снижается стрессовая нагрузка, а профориентация становится более осознанной.

Где и когда стартуют изменения

С 2025 года новые правила будут действовать в пяти регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской и Ростовской областях, а также в Северной Осетии. Однако ко второму чтению этот список могут расширить. По словам Вячеслава Володина, уже поступает много обращений с просьбой включить другие регионы.

Стенякина добавила, что именно в этих пилотных регионах наблюдается нехватка квалифицированных рабочих — от сварщиков до медсестёр.

Критерием успешности проекта станет, по её словам, рост числа выпускников, которые после колледжа идут работать по специальности. Сейчас таких только 54%, но цель — приблизить этот показатель к 100%.

В Госдуме уже создали рабочую группу во главе с Викторией Абрамченко, которая будет решать вопросы, связанные с системой среднего специального образования.

