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Что происходит со сборкой Ту-214 на Казанском авиазаводе

Первый новый самолет только теперь дошел до цех...

Анастасия Шарова

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Три года после объявления о возобновлении серийного производства Ту-214 и первых обязательств, когда планировалось выпустить три самолета в 2023 году, первый новый самолет только теперь дошел до цеха окончательной сборки. Однако это не гарантирует его скорый вылет, пишет «БИЗНЕС Online».

Как сообщили источники в авиационной отрасли, Казанский авиазавод (КАЗ) сдал первый Ту-214 в рамках программы развития авиации после СВО и санкций. Однако, «Туполев» не прокомментировал эту информацию, и самолет с регистрацией RA-64535 был передан без рекламы заказчику — Министерству промышленности и торговли России, которому нужен был корпоративный борт.

Этот Ту-214 не является абсолютно новым, так как работы над ним начались в 2019 году без предварительного заказа, а ОАК разрешила «Туполеву» взять кредит на закупку материалов. Сдать его планировали в 2023 году, но это не удалось. Причины задержки не уточняются, но это первый самолет, сданный по Комплексной программе развития авиационной отрасли (КПГА).

Кроме того, RA-64535 стал последним Ту-214 с импортными комплектующими. Все последующие машины будут собираться с российскими деталями. Следующий самолет с регистрацией RA-64536 недавно переместили в цех окончательной сборки.

При этом в рамках КПГА было запланировано, что в 2023 году будет сдано три самолета, в 2024-м — семь, а в 2025-м — десять. Однако эти планы не реализуются. Один из бывших руководителей ОАК объяснил, что компания обещала амбициозные планы, чтобы получить финансирование для модернизации завода, что обеспечит возможность выпускать любую продукцию, включая МС-21.

По информации источников, самолет RA-64536, изначально предназначенный для «Татнефти», теперь будет передан компании «Согаз». Ожидалось, что «Татнефть» получит два Ту-214 в 2024 году, но теперь эти самолеты переданы другим заказчикам, а «Татнефти» обещаны два самолета в 2026 году.

Проблемы с возвратом средств за два лайнера привели к судебному разбирательству. 1 ноября 2024 года «Татнефть» подала иск на 5,6 млрд рублей в Арбитражный суд РТ, и сумма увеличилась на 1,6 млрд рублей из-за процентов. Ситуацию не прокомментировали ни в «Татнефти», ни в «Туполеве».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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