Выяснилось, что фестиваль «Казанский завтрак» продлится до конца лета

В Казани стартовал фестиваль «Казанский завтрак», в рамках которого рестораны города предложили специальные меню с традиционными блюдами региона. Концепция была разработана Комитетом по развитию туризма и Ассоциацией рестораторов Татарстана с целью познакомить гостей и жителей с местной культурой и кухней.

В фестивале участвуют восемь ресторанов: «Умай», «Пиццерия by Cheeseria», «Энием», «Чинаякъ», «Сказка», Way, «Горыныч» и «Барто». Завтраки включают кыстыбый, оладьи с каймаком, омлет с моцареллой и чак-чак с ягодами. Казань также представила торт «Казанский завтрак», сделанный из орехового бисквита, кураги, чернослива и чак-чака.

Рестораны предлагают разнообразие блюд, например, рисовую кашу с тыквой и оладьи со шпинатом в «Сказке», белэши и каши в Way, а также кыстыбы с трюфелем и шакшуку в «Горыныче».

Шеф-повар «Горыныча» Артем Александров отметил, что концепция казанского завтрака сочетает традиции и современные тенденции, пишет 29.ру.