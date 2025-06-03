В Республиканской клинической больнице в Казани проходит обыск

В Казани правоохранительные органы одновременно провели обыски в нескольких медицинских учреждениях. По информации издания «Вечерняя Казань», следственные мероприятия проходят в Республиканской клинической больнице, Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы и Фонде обязательного медицинского страхования.

На месте сотрудники проверяют документацию, связанную с ранее возбужденным уголовным делом о превышении должностных полномочий.

В Министерстве здравоохранения Татарстана сообщили «Вечерней Казани», что режим работы больниц, включая РКБ, останется без изменений. В пресс-службе подчеркнули, что медицинские учреждения продолжают функционировать в штатном режиме.