На Вишневского в Казани обстреляли автобус №43

3 июня около 10 утра на остановке Вишневского по автобусу маршрута №43 был произведён выстрел из пневматического оружия. В результате пострадали разбитые стекла, а пассажиры были сильно испуганы, однако обошлось без пострадавших. В одном из окон осталась отверстие от пульки.

Свидетели не смогли точно определить источник выстрела — предполагалось, что стреляли либо с проезжавшей рядом машины, либо из окон дома напротив остановки. Об этом рассказали в телеграм-канале "Регион116 Казань | Region116 Kazan".

Ранее мы писали о том, что в больнице умер 15-летний ребенок, пострадавший в ДТП на Оренбургском тракте.