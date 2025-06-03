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По факту гибели подростка на нефтяной качалке в Татарстане началась проверка

В отдел полиции поступило сообщение о ЧП недале...

pixabay

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2 июня 2025 года в отдел полиции поступило сообщение о ЧП недалеко от села Тайсуганово в Альметьевском районе. Согласно первичным сведениям, 14-летний подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, при работе на нефтяном станке-качалке.

Для установления всех обстоятельств происшествия на место прибыл городской прокурор Альметьевска Ильдар Исмагилов. В настоящий момент проводится проверка, по итогам которой решат, какие меры прокурорского реагирования следует принять.

Ранее мы писали о том, что подросток оказался в больнице после того, как свалился с питбайка в Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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