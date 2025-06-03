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Ученые выявили 6 сигналов за год до остановки сердца

В России от этого ежегодно умирает около 200–25...

pixabay

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Внезапная остановка сердца может произойти даже у здоровых молодых людей. Часто врачи сталкиваются с такими случаями среди студентов и спортсменов, которые не жаловались на проблемы с сердцем.

В России от этого ежегодно умирает около 200–250 тысяч человек, при этом инфаркт редко является причиной. Кардиолог Мария Яковлева объясняет, что остановка может случиться из-за желудочковой тахикардии, ишемической болезни или сердечной недостаточности.

Учёные из Гетеборгского университета (Швеция) проанализировали 903 случая внезапной смерти у людей от 1 до 36 лет, произошедших с 2000 по 2010 год. Средний возраст погибших — 23 года, 64% — мужчины. Треть из них за полтора года до смерти обращалась к врачам с жалобами на обмороки, судороги, учащённое сердцебиение, тошноту, рвоту и температуру.

У 17% были психиатрические диагнозы, 11% принимали психотропные препараты, у 11% выявили аритмию, а у 18% — изменения на ЭКГ.

Доктор Фриск Торелл подчеркнул, что такие симптомы требуют внимательного обследования, особенно психиатрического, поскольку психические заболевания могут провоцировать сердечные проблемы.

Исследователи рекомендуют молодым людям регулярно проходить профилактические осмотры, а спортсменам внимательно следить за состоянием сердца, так как чрезмерные нагрузки могут привести к заболеваниям.

Выживаемость после остановки сердца низкая — около 20% при своевременной помощи в больнице, пишет Доктор Питер.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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