В Казани вовсю идет строительный сезон: кто-то заливает фундамент под будущий дом, кто-то выводит дорожки на участке, а кто-то всерьёз берётся за утепление гаража. Работы — море, но все они начинаются с одного и того же: с песка, щебня, отсевов и других сыпучих материалов. Казалось бы — что тут сложного? Но на деле одна ошибка в выборе может обойтись дороже самой стройки.

Редакция ProKazan совместно со специалистами инженерной компании АТУМ разобралась, как не промахнуться с выбором, на чём можно сэкономить, а на чём категорически нельзя. А главное — где в Казани купить качественные сыпучие материалы с доставкой, без лишней суеты и переплат.

Песок — для фундамента, раствора и стяжки

Карьерный песок — самый доступный, но не самый чистый: может содержать примеси, которые снизят прочность раствора. Мытый песок проходит очистку от глины и пыли, что делает его идеальным для бетонных и кладочных работ. Речной — более однородный и экологичный, хорошо подойдёт для финишных покрытий. А известняковый часто используют при устройстве дренажа и подсыпок.

Зачем нужен ГОСТ?

Если на мешке указано, что песок соответствует ГОСТу, это значит: размер фракции, влажность и количество примесей — строго контролируются. Такой песок даёт прогнозируемый результат — раствор не «поплывёт», а стяжка не растрескается.

В инженерной компании АТУМ можно заказать строительный песок с гарантией качества. Он продаётся в удобных мешках по 15 и 30 кг — ничего не просыпается в машине, а поднимать гораздо проще, чем 50-килограммовый мешок.

В наличии есть строительный и речной — для разных задач и этапов стройки. А главное — не нужно ехать за город: доставка работает по Казани и пригородам.

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ПГС — основа под фундамент и дорожки

Готовый «коктейль» из песка и гравия, который используют для создания прочного основания. Без этой смеси не обойтись при закладке фундамента, обустройстве парковки, прокладке дорожек и отмосток.

Зачем покупать готовую смесь?

Иногда пытаются сделать ПГС самостоятельно — мешают песок с гравием в произвольных пропорциях. Но такая «творческая» смесь может не выдержать нагрузку. В заводской ПГС соотношение песка и гравия подобрано точно: это обеспечивает нужную плотность и прочность без лишних сюрпризов.

Для кого подойдёт ПГС в мешках

Если нужно немного смеси — на дорожку, ступени, под крыльцо — нет смысла заказывать машину. В инженерной компании АТУМ песчано-гравийная смесь продаётся в мешках по 15 кг. Это удобно, если вы строите сами, без бригады и спецтехники. Взяли столько, сколько нужно, погрузили в багажник — и всё под контролем.

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Щебень — для отмостки, дренажа и ландшафта

Щебень нужен не только для крупных стройплощадок. Его используют при устройстве отмосток, ливневок, систем дренажа, а также для оформления садовых дорожек и клумб. Главное — правильно выбрать фракцию.

Какой щебень для чего:

— Фракция 5–20 мм подойдёт для отмостки, фундамента и бетонных работ.

— 20–40 мм чаще берут для дренажей и засыпки вокруг колодцев.

— Более крупный щебень (40–70 мм) используют в подсыпках, где нужна хорошая несущая способность.

Для декора — например, в ландшафтном дизайне — часто выбирают гранитный щебень за его однородный цвет и аккуратный вид.

Совет: как укладывать правильно.

Перед засыпкой обязательно уберите мягкий грунт, выровняйте основание и при необходимости проложите геотекстиль — он предотвратит смешивание слоёв и «уход» щебня в землю.

Где взять щебень, если не нужна целая тонна?

В компании АТУМ можно купить щебень в удобных мешках по 30 кг. Есть разные фракции — под дренаж, дорожки, фундамент. Это отличное решение для частников: не придётся арендовать самосвал, да и хранить проще. Щебень подходит как для строительных задач, так и для благоустройства участка.

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Керамзит — утепляем и звукоизолируем

Керамзит — лёгкий, пористый, но при этом прочный материал, который отлично держит тепло и гасит шум. В частном строительстве его используют для утепления полов, балконов, чердаков и даже стен. Также он хорошо подходит для стяжки — особенно в многоквартирных домах, где важно не только утепление, но и звукоизоляция.

Зачем обращать внимание на фракцию

Фракция керамзита — это не просто цифры на упаковке. Крупный керамзит (10–20 мм) даёт хороший теплоизолирующий слой и используется в насыпных утеплителях. Мелкий — чаще добавляют в легкий бетон или используют в тонких стяжках. Неправильно выбранная фракция может либо не дать нужного эффекта, либо создать пустоты и проседание.

Где взять керамзит, чтобы не таскать мешки по лестнице?

В инженерной компании АТУМ можно заказать керамзит фракции 10–20 мм — идеально для утепления полов, чердаков и балконов. Он поставляется в удобной и плотной упаковке: мешки не рвутся, не пылят, легко переносятся, а при необходимости — поднимаются на этаж.

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Где покупать и на что обращать внимание

Сыпучие материалы — это основа любой стройки. Но чтобы не столкнуться с проседающей стяжкой, промерзающим чердаком или растрескавшейся дорожкой, важно не только выбрать нужный материал, но и купить его у надёжного поставщика.

На что смотреть при покупке:

— наличие сертификатов — особенно важно для песка, ПГС и щебня, если вы заливаете фундамент или делаете несущие конструкции;

— упаковка — плотные мешки защищают от влаги, удобны при транспортировке и хранении;

— возможность доставки — особенно если стройка за городом или нет времени на самовывоз.