В больнице умер 15-летний ребенок, пострадавший в ДТП на Оренбургском тракте

В Казани в результате массового ДТП на Оренбургском тракте погиб 15-летний подросток, сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла 27 мая и затронула сразу шесть автомобилей. По предварительным данным, виновником стал водитель грузовика МАЗ, который сначала столкнулся с легковушкой, а затем по инерции столкнулся с несколькими машинами, движущимися впереди.

Одна из легковых машин перевернулась, пассажиры оказались зажатыми. Подросток был госпитализирован, но скончался в ночь на 3 июня, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что по факту гибели подростка на нефтяной качалке в Татарстане началась проверка.