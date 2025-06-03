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В больнице умер 15-летний ребенок, пострадавший в ДТП на Оренбургском тракте

Одна из легковых машин перевернулась, пассажиры...

Катя Царева

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В Казани в результате массового ДТП на Оренбургском тракте погиб 15-летний подросток, сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла 27 мая и затронула сразу шесть автомобилей. По предварительным данным, виновником стал водитель грузовика МАЗ, который сначала столкнулся с легковушкой, а затем по инерции столкнулся с несколькими машинами, движущимися впереди.

Одна из легковых машин перевернулась, пассажиры оказались зажатыми. Подросток был госпитализирован, но скончался в ночь на 3 июня, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что по факту гибели подростка на нефтяной качалке в Татарстане началась проверка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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