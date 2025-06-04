Ученые из Германии обнаружили новый механизм контроля аппетита

Немецкие исследователи обнаружили в мозге группу нейронов, влияющих на аппетит и ожирение, что открывает путь к созданию более эффективных препаратов для контроля веса, пишет UfacityNews.ru.

Учёные из Института Макса Планка выявили в гипоталамусе мышей и людей нейроны PNOC/NPY, которые управляют пищевым поведением. Оказалось, что небольшой кластер этих нейронов может вызывать переедание и набор веса.

Эти нейроны реагируют на лептин, гормон, подавляющий аппетит. Когда у мышей "выключили" рецепторы лептина, они стали есть больше и быстро толстеть. Как отметил Мари Хольм Солхейм, это открытие было удивительным, поскольку небольшая группа нейронов вызывает ожирение.

Учёные продолжают исследовать, как воздействовать на эти нейроны для разработки безопасных препаратов. Они надеются, что такие препараты станут эффективной альтернативой текущим методам лечения. Исследование опубликовано в журнале Cell.