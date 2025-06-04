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В РТ предложили назвать улицу в честь певицы Надежды Кадышевой

Инициаторы предложили увековечить имя знаменито...

Википедия/El Pantera

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В деревне Горки Лениногорского района Татарстана может появиться улица, названная в честь народной артистки России Надежды Кадышевой. С таким предложением выступили представители общественных организаций, обратившиеся к Раису республики Рустаму Минниханову.

Инициаторы предложили увековечить имя знаменитой уроженки, присвоив одной из местных улиц её имя и установив памятную табличку. По их словам, инициатива нашла отклик у жителей деревни и поклонников творчества певицы. Обращение уже направлено в республиканскую администрацию и ожидает рассмотрения, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что в Казани на самокатах МТС Юрент появятся укрупненные номера.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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