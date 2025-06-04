Защита бывшего ректора КФУ обжаловала приговор по делу о заказном убийстве

Адвокаты Ильшата Гафурова, бывшего ректора Казанского Федерального университета (КФУ), подали апелляцию на приговор по делу об организации убийства бизнесмена Исрафилова. Соответствующая информация опубликована в картотеке Савеловского суда Москвы.

По версии следствия, находясь на посту главы администрации Елабуги и района, Гафуров заказал убийство бизнесмена членам ОПС «29-й комплекс». Он не признал своей вины. Арестован был Гафуров в декабре 2021 года.

Напоминаем, что в конце мая суд приговорил его к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, хотя прокуратура требовала 25 лет. Кроме того, с Гафурова было взыскано 60 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба по искам потерпевших, пишет KazanFirst.