Shot: В «Светофоре» нашли колбасу с мясным клеем

В продукции, продающейся в сети «Светофор», были обнаружены следы мясного клея, пишет Лента.ру со ссылкой на Shot.

В колбасе и творожной массе, произведённых крупнейшим мясоперерабатывающим холдингом Сибири — «Сибирской продовольственной компанией», была найдена микробная трансглутаминаза — запрещённое вещество, которое может вызвать проблемы с иммунной системой, кишечником и в перспективе привести к раку. Это вещество было обнаружено в сырокопчёной полусухой колбасе «Праздничная» и творожной массе «Монастырская буренка».

По результатам проверки 5 из 10 образцов мясной продукции, представленных в магазинах сети, не соответствовали стандартам. Более одной тонны продукции было возвращено поставщикам, а ещё 578 килограммов было утилизировано.

Массовые проверки магазинов были инициированы в январе депутатом Госдумы Сергеем Лисовским, который обвинил сеть в продаже некачественной продукции. В Москве приостановили работу половины магазинов сети, срок приостановки составил от 60 до 90 дней для устранения нарушений.

Позже Лисовский обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой провести проверку работы сети «Светофор», заявив, что компания навязывает поставщикам невыгодные условия, включая обязательную утилизацию товаров с истёкшим сроком годности за их счёт.