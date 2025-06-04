Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Shot: В «Светофоре» нашли колбасу с мясным клеем

По результатам проверки 5 из 10 образцов мясной...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

В продукции, продающейся в сети «Светофор», были обнаружены следы мясного клея, пишет Лента.ру со ссылкой на Shot.

В колбасе и творожной массе, произведённых крупнейшим мясоперерабатывающим холдингом Сибири — «Сибирской продовольственной компанией», была найдена микробная трансглутаминаза — запрещённое вещество, которое может вызвать проблемы с иммунной системой, кишечником и в перспективе привести к раку. Это вещество было обнаружено в сырокопчёной полусухой колбасе «Праздничная» и творожной массе «Монастырская буренка».

По результатам проверки 5 из 10 образцов мясной продукции, представленных в магазинах сети, не соответствовали стандартам. Более одной тонны продукции было возвращено поставщикам, а ещё 578 килограммов было утилизировано.

Массовые проверки магазинов были инициированы в январе депутатом Госдумы Сергеем Лисовским, который обвинил сеть в продаже некачественной продукции. В Москве приостановили работу половины магазинов сети, срок приостановки составил от 60 до 90 дней для устранения нарушений.

Позже Лисовский обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой провести проверку работы сети «Светофор», заявив, что компания навязывает поставщикам невыгодные условия, включая обязательную утилизацию товаров с истёкшим сроком годности за их счёт.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Ученые выявили 6 сигналов за год до остановки сердца

Интересное в Казани

2 часа назад

Почему фундамент треснет через год? Разбираем главные ошибки казанцев при выборе сыпучих материалов

выведение борщевика с участка цена

Новости Казани

день назад

В Республиканской клинической больнице в Казани проходит обыск

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

От концертов до прогулок: собрали топ идей для яркой весны в Казани

тренировки по футболу в Краснодаре

Лонгриды

день назад

Ипотека или роскошь? Почему казанцы не могут позволить себе жильё

Новости Казани

день назад

На Вишневского в Казани обстреляли автобус №43

Новости Татарстана

день назад

По факту гибели подростка на нефтяной качалке в Татарстане началась проверка

Новости Казани

4 часа назад

В Казани машина провалилась в яму

Новости Казани

день назад

В больнице умер 15-летний ребенок, пострадавший в ДТП на Оренбургском тракте
Новости Казани
2 дня назад

В Казани с 4 июня будет ограничено движение по улице Ижевской

Движение будет ограничено из-за ремонта тепловода

Новости Казани

20 минут назад

Выяснилось, что фестиваль «Казанский завтрак» продлится до конца лета

Интересное в Казани

день назад

Казань задыхается от жары: рассказываем, что пить, чтобы не свариться

Новости Татарстана

35 минут назад

Что происходит со сборкой Ту-214 на Казанском авиазаводе

Не у нас

55 минут назад

Ученые из Германии обнаружили новый механизм контроля аппетита
Защита бывшего ректора КФУ обжаловала приговор ...
Новости Казани
10 минут назад

Защита бывшего ректора КФУ обжаловала приговор по делу о заказном убийстве

Не у нас

час назад

Shot: В «Светофоре» нашли колбасу с мясным клеем

Новости Татарстана

3 часа назад

В РТ предложили назвать улицу в честь певицы Надежды Кадышевой

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстанец обвиняется в покушении на убийство, совершенном в 1998 году
Интересное в Казани
4 дня назад

В Казани, как в Версале: рассказываем, об историческом особняке, где устраивают свадьбы, достойные экранизации