Новости Казани
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В Казани машина провалилась в яму

Где это случилось?

Злой Казанец | Жалобы Казань

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На улице Адоратского в Казани в яму провалился автомобиль. Об этом стало известно из телеграм-канала "КазаньДА | Новости Казани".

Ранее мы писали о том, что в Казани сотрудники Росгвардии задержали жителя Набережных Челнов, подозреваемого в краже товаров из гипермаркета. Сумма краденного.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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