В Казани машина провалилась в яму

На улице Адоратского в Казани в яму провалился автомобиль. Об этом стало известно из телеграм-канала "КазаньДА | Новости Казани".

Ранее мы писали о том, что в Казани сотрудники Росгвардии задержали жителя Набережных Челнов, подозреваемого в краже товаров из гипермаркета. Сумма краденного.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.