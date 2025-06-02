В Казани с 4 июня будет ограничено движение по улице Ижевской

В Казани движение транспорта по улице Ижевской будет ограничено почти на месяц из-за ремонта тепловода.

С 4 июня по 7 июля проезд будет закрыт на участке рядом с домом №26А по улице Дементьева, сообщили в комитете внешнего благоустройства.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан 2 и 3 июня ожидаются сильные дожди и порывистый ветер.