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· 16+ · Екатерина Елисеева

Татарстанец обвиняется в покушении на убийство, совершенном в 1998 году

Уголовное дело направлено в Зеленодольский горо...

pixabay

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Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение в отношении 49-летнего мужчины, проходящего по делу по ч. 3 ст. 30 и пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Следствие установило, что 29 августа 1998 года обвиняемый вместе с сообщником, входившими в организованную группу, устроили вооружённое нападение на мужчину у дома № 9 на улице Овражная в Зеленодольске. Оба произвели не менее двух выстрелов. Потерпевший получил огнестрельные ранения, но остался жив.

Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали о том, что в Казани задержали мужчину за кражу товара из магазина.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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