Ноябрь доведет до могилы: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, в жизни у которых начинается непрерывная черная полоса

Астрология позволяет людям приоткрыть дверь в свое будущее и увидеть, что их ожидает. Более того, с помощью гороскопов можно избежать совершения ошибок и уберечь себя от неприятных ситуаций: звезды способны рассказать о любой сфере жизни человека, будь то отношения, семья или карьера. Безусловно, не всегда прогнозы астрологов радостные, случается и так, что вселенная испытывает людей.

Знаменитый астролог Тамара Глоба в одном из своих последних прогнозов обнаружила, что представителей двух знаков зодиакального круга в завершающем осень месяце ожидает череда неприятностей со здоровьем как с физическим, так и с моральным, сообщили в progorod59.

Согласно гороскопу, в ноябре родившиеся под созвездием овна будут ощущать себя тревожно, раздавлено и обессиленно. Эти состояния могут повлечь за собой ссоры с окружающими и с близкими, что приведет еще к большему упадку сил и настроения: в конечном итоге овны рискуют заработать невротическое расстройство. Астролог настоятельно рекомендует представителям знака зодиака овен меньше забивать голову ненужными переживаниями и не брать на себя слишком много обязанностей, в ноябре им жизненно необходимо отдохнуть, чтобы избежать плачевных последствий.

Второй знак зодиака, которому также важно уделить внимание своему здоровью, телец. Ноябрь 2023 года, согласно прогнозу Тамары Глобы, для родившихся под созвездием тельца будет невероятно утомительным. Поэтому, если представители тельцов не научаться грамотно и равномерно распределять время между работой, отдыхом и сном, проблем с физическим и эмоциональным здоровьем им не избежать.