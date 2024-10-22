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Татарстанцы могут получить зарплатные привилегии Сбера

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Сбер предлагает своим клиентам информационный сервис «Как зарплатный» — он особенно полезен тем, кто хочет пользоваться выгодами зарплатного клиента Сбера, но не готов сменить зарплатный банк.

Чтобы получить привилегии необходимо в мобильном приложении Сбербанк Онлайн в строке поиска набрать «Зарплата» и выбрать «Как зарплатный», нажать на «Пополнять самостоятельно» внизу экрана. После этого нужно 2 месяца подряд перечислять рассчитанную сумму или вносить наличные через банкомат на карту или счет Сбера. Доступ к зарплатным привилегиям откроется на третий месяц. Для сохранения выгодных условий важно продолжать пополнения каждый месяц.

Расчет минимальной суммы перевода происходит автоматически. Если же клиент перестал получать зарплату на карту Сбера последние 30 дней, то он получит уведомление с предложением сохранить условия обслуживания при подключении к персональному зарплатному проекту.

При выполнении всех условий доступны следующие привилегии: сниженная на 1% ставка по потребительскому кредиту, сниженная ставка по ипотеке, надбавка к ставке при открытии вклада «Лучший %» и по накопительному счету, скидка 25% на круглосуточный сервис телемедицины и 15% кэшбек на любые медицинские анализы, скидка 15% на услугу оформления налогового вычета и юридические услуги в течение года, скидка 30% на связь от оператора СберМобайл, подписка СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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